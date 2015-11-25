Новости Увельского района

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      Лето на Урале традиционно садово-огородное. А для вас сад (дача) – это:


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        Общественно-политическая газета Увельского района

        Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Челябинской области, свидетельство ПИ № ТУ 74-01102 от 16.06.2014 г.

        Адрес редакции: 457000, Челябинская область, Увельский район, п. Увельский, ул. Чапаева, д. 14а.

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