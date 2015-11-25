Новости Увельского района

Исмагил Абдурахманов: «Южноуральцы встречали факелоносцев Олимпийского огня тепло и радушно».
Александр ФИНАДЕЕВ: «Архив Увельского района уникален: современное комфортное помещение соответствует всем требованиям».
"Серая Шейка осталась жива" (сотрудники редакции стали свидетелями охоты кота на дикую утку).
Хочешь оценить в целом, оцени в малом (Александр Журавлев о реализации проекта "Качество жизни" в сельской территории)
Редакция газеты «Настроение» объявляет конкурс, посвященный главному символу наступающего 2016-го года.
Лето на Урале традиционно садово-огородное. А для вас сад (дача) – это: