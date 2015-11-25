Новости Увельского района

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На Южном Урале началась подготовка к этапу Кубка мира по сноубордингу, который состоится в феврале 2016 года на горнолыжном курорте «Солнечная долина». Глава Южного Урала Борис Дубровский лично возглавит организационный комитет по проведению данного мероприятия.